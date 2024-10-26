Интересовавший в прошлом питерский «Зенит» колумбийский форвард накуролесил на родине

Альфредо Морелос, который год назад мог стать футболистом питерского «Зенита», отличился со знаком минус у себя на родине. Морелос устроил тяжёлую аварию в Колумбии, усевшись за руль в пьяном состоянии.

Он выехал на встречную полосу и снёс там мотоциклиста. К счастью, как сообщает MiOriente, байкер, хотя и получил различные травмы, остался жив и находится в состоянии средней тяжести.

Сейчас 28-летний футболист арестован. Ему грозит лишение водительских прав сроком от 3 до 5 лет, а также штраф в размере не менее пяти тысяч евро. В прошлом он выступал за такие клубы, как «Глазго Рейнджерс» и финский ХИК.