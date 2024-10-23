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Южная Америка

​Трагедия в Боливии - 22-летний игрок умер во время тренировки

23 Октября 2024 • 02:13 Комментировать

Трагедия в боливийском футболе - прямо во время тренировки умер Джон Марио Тирадо Альварес, игрок колумбийского происхождения, решивший выступать в соседней стране. Всё случилось во время рядовой тренировки, сообщает Diario Ole - футболист вступил в «воздушный бой», который оказался для него последним.

Приземлившись, и, вдобавок, ударившись головой, он потерял сознание, а медики не смогли ничем помочь несчастному. Это уже вторая подобная трагедия в Боливии в 2024 году - в марте на поле умер 24-летний Гильермо Денис Бельтран. Занятия футболом в Южной Америке опасны во всех смыслах слова.


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чемпионат Боливии
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