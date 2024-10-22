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Южная Америка

​Форлан переквалифицировался в теннисиста

22 Октября 2024 • 16:52 Комментировать

Уругвайский нападающий Диего Форлан, памятный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и классную игру на чемпионате мира 2010 года, неожиданно переквалифицировался в теннисиста. Уже в ноябре он сыграет в «Уругвай Опен» - внутреннем уругвайском турнире. 

Причём не просто так, а в паре с известным местным теннисистом Федерико Корией, который занимает 101-е место в общей теннисной классификации в мире согласно ATP. Старший брат Федерико, Гильермо, в какой-то момент даже занимал третье место согласно ATP, а в 2004 году сыграл в финале «Ролан Гарроса». Турнир пройдёт с 11 по 17 ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
Диего Форлан
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