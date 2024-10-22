​Форлан переквалифицировался в теннисиста

Уругвайский нападающий Диего Форлан, памятный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и классную игру на чемпионате мира 2010 года, неожиданно переквалифицировался в теннисиста. Уже в ноябре он сыграет в «Уругвай Опен» - внутреннем уругвайском турнире.

Причём не просто так, а в паре с известным местным теннисистом Федерико Корией, который занимает 101-е место в общей теннисной классификации в мире согласно ATP. Старший брат Федерико, Гильермо, в какой-то момент даже занимал третье место согласно ATP, а в 2004 году сыграл в финале «Ролан Гарроса». Турнир пройдёт с 11 по 17 ноября.