Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Южная Америка

​Бьелса о кризисе в сборной Уругвая: «Непростой момент»

17 Октября 2024 • 01:17 Комментировать

Сборная Уругвая неудачно выступает в квалификации к следующему чемпионату мира, команда Марсело Бьелсы проиграла сборной Перу и с трудом вымучила ничью со сборной Эквадора - 0:0. Главный тренер команды оказался под критикой, и он признает, что сейчас переживает непростой момент:

- Конечно, это непростой момент. Могу сказать, что нам не везёт с реализацией голевых моментов, но это слабое оправдание. Критики справедливы, но мы должны собраться и выдать результат в критически важных матчах с Колумбией и Бразилией, - цитирует слова Бьелсы derbyderbyderby.it.

Сборная Уругвая занимает третье место в отборочном турнире Южной Америки.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая Марсело Бьелса
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России Туркменистан отказался от матча с Россией – названа причина Холанн извинился после 1:5 Сборная Грузии снова проиграла и окончательно запутала ситуацию в группе «Удивительно»: Роналду отреагировал на последний трансфер «Барселоны» Месси может выиграть приз, которого у него ещё нет, в отличие от Роналду «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы
Спортивные новости
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» дома обыграть «Вегас» Минское «Динамо» выдало камбэк против ЦСКА в тысячном матче Шипачёва Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Октября
01:17 · Южная Америка
​Бьелса о кризисе в сборной Уругвая: «Непростой момент»
13 Октября
03:08 · Южная Америка
Бьелса: «Конечно, я ответственен за неудачи»
11 Октября
16:14 · Южная Америка
Энсисо рассказал, как чуть не умер на борту самолёта
01 Октября
22:13 · Южная Америка
​Молодёжь сборных Эквадора и Аргентины превратила футбол в бойцовский поединок
16 Сентября
01:11 · Южная Америка
​«Просто нет слов» - Видаль гневно отреагировал на поражение от Боливии
15 Сентября
16:50 · Южная Америка
Фалькао хочет вернуться в сборную
03 Сентября
04:36 · Южная Америка
​Луис Суарес завершает карьеру в сборной Уругвая
30 Августа
04:25 · Южная Америка
​Луис Суарес отреагировал на смерть игрока в уругвайском чемпионате
03:57 · Южная Америка
​Чемпионат Уругвая прерван из-за смерти 27-летнего игрока
22 Августа
01:00 · Южная Америка
Кейлор Навас может вернуться на родину
04 Августа
03:51 · Южная Америка
​Сборная Эквадора обрела нового тренера
26 Июля
01:13 · Южная Америка
Кавани втащил «Бока Хуниорс» в 1/8 финала южноамериканского кубка 1
25 Июля
20:52 · Южная Америка
​Сборная Колумбии продлила контракт с главным тренером
21 Июля
16:43 · Италия. Серия А
Муслера: «Мой самый сложный момент в карьере был в матче против «Милана»
19 Июля
14:23 · Южная Америка
​Асприлья: «Колумбия играла лучше, аргентинцы не заслуживали победу»
18 Июля
20:20 · Южная Америка
​«Мбаппе из Южной Америки» - презентация Фалькао в новом клубе собрала 30 тысяч зрителей
23 Июня
02:06 · Южная Америка
​Фалькао стал игроком «Миллионариос» официально
22 Июня
02:20 · Южная Америка
​Оспина возвращается в Южную Америку
01 Мая
03:21 · Южная Америка
​Уругвайский «Ливерпуль» выгнал игрока за то, что тот переспал с супругой коллеги по команде
25 Апреля
03:14 · Южная Америка
​В Колумбии игроку, исполнявшему угловой, метнули нож в голову
21 Апреля
19:55 · Южная Америка
​Видаль забил и хочет остаться в «Коло-Коло»
29 Марта
10:58 · Южная Америка
​Получил красную карточку и три зуботычины - в Мексике скандально удалили с поля вратаря
27 Марта
04:39 · Южная Америка
​Алексис Санчес вышел на третье место в Южной Америке по количеству матчей за сборную
24 Марта
23:16 · Южная Америка
Рикельме подверг критике поведение современных футболистов
22:59 · Южная Америка
В Боливии умер футболист «Реал Санта-Крус» Бельтран
Все новости