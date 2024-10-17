​Бьелса о кризисе в сборной Уругвая: «Непростой момент»

Сборная Уругвая неудачно выступает в квалификации к следующему чемпионату мира, команда Марсело Бьелсы проиграла сборной Перу и с трудом вымучила ничью со сборной Эквадора - 0:0. Главный тренер команды оказался под критикой, и он признает, что сейчас переживает непростой момент:

- Конечно, это непростой момент. Могу сказать, что нам не везёт с реализацией голевых моментов, но это слабое оправдание. Критики справедливы, но мы должны собраться и выдать результат в критически важных матчах с Колумбией и Бразилией, - цитирует слова Бьелсы derbyderbyderby.it.

Сборная Уругвая занимает третье место в отборочном турнире Южной Америки.