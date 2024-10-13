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Южная Америка

Бьелса: «Конечно, я ответственен за неудачи»

13 Октября 2024 • 03:08 Комментировать

Сборная Уругвая не может выиграть с июля, сейчас она проиграла Перу со счётом 0:1, после чего в адрес наставника Марсело Бьелсы посыпалась критика со стороны Луиса Суареса, который недавно объявил об уходе из сборной. Бьелса ответил ему, после чего всё-таки признал справедливость ропота, всё чаще слышного в его адрес.

- У нас есть опасные игроки, и, честно говоря, я чувствую свою ответственность за то, что с таким составом мы не забиваем, у нас очень низкая результативность, - цитирует слова специалиста derbyderbyderby.it.

В следующем своём матче сборная Уругвая сыграет со сборной Эквадора. Несмотря на неудачи, команда идёт третьей в общей таблице южноамериканского отбора.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая Марсело Бьелса
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