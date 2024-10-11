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Южная Америка

Энсисо рассказал, как чуть не умер на борту самолёта

11 Октября 2024 • 16:14 Комментировать

Парагвайский полузащитник Хулио Энсисо, руководствуясь патриотическими чувствами, решил помочь сборной своей страны и сел на самолёт из Англии, где он выступает за «Брайтон», до Парагвая. Но полёт ему запомнился надолго:

- Я чуть не умер в полёте. На меня накатила жуткая слабость, я даже не мог подняться со своего места. Мне потребовалась посторонняя помощь, один парень помог мне добраться до туалета, а также угостил кока-колой. Только после этого мне стало лучше, - рассказал журналистам Энсисо, его слова цитирует Sport Witness.

За свой нынешний клуб «Брайтон» парагваец выступает с 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Парагвая Хулио Энсисо
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