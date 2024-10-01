​Молодёжь сборных Эквадора и Аргентины превратила футбол в бойцовский поединок

Неожиданный оборот произошёл в матче детских сборных Эквадора и Аргентины - в возрасте до 15 лет. Они решили сыграть товарищеский матч в преддверии чемпионата мира в соответствующей категории, который пройдёт в Боливии и начнётся через неделю.

Но товарищеский матч почему-то превратился в боевой поединок - игроки слишком рьяно принялись за дело и арбитру пришлось показать красную карточку за удар в лицо со стороны эквадорского игрока. Причём это случилось сразу после первого гола в матче - его забили тоже эквадорцы.

А как только матч закончился, игроки принялось мутузить друг друга уже по принципу «стенка на стенку», причём с участием технического персонала сборных. Один из эквадорских игроков даже выдернул угловой флажок и пытался использовать его в качестве копья.

Остановили всё это только полицейские.