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​«Просто нет слов» - Видаль гневно отреагировал на поражение от Боливии

16 Сентября 2024 • 01:11 Комментировать

Сборная Чили терпит неудачу за неудачей, она проиграла даже команде Боливии, и 37-летний Артуро Видаль верен себе - он неприкрыто язвит в адрес наставника национальной команды Рикардо Гареки, который «посмел» не пригласить его на матчи.

- У меня нет слов, мне очень жаль смотреть на такое. Я не понимаю решений тренера, уважаю, но не понимаю, не вижу мотивации, не понимаю, ради чего и для чего игроки выходят на поле, - цитирует слова Видаля record.com.mx.

Сборная Чили не может выиграть уже в пяти официальных матчах кряду. В следующем своём матче 11 октября она сыграет со сборной Бразилии.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чили Артуро Видаль
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