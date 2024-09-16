​«Просто нет слов» - Видаль гневно отреагировал на поражение от Боливии

Сборная Чили терпит неудачу за неудачей, она проиграла даже команде Боливии, и 37-летний Артуро Видаль верен себе - он неприкрыто язвит в адрес наставника национальной команды Рикардо Гареки, который «посмел» не пригласить его на матчи.

- У меня нет слов, мне очень жаль смотреть на такое. Я не понимаю решений тренера, уважаю, но не понимаю, не вижу мотивации, не понимаю, ради чего и для чего игроки выходят на поле, - цитирует слова Видаля record.com.mx.

Сборная Чили не может выиграть уже в пяти официальных матчах кряду. В следующем своём матче 11 октября она сыграет со сборной Бразилии.