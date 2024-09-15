Фалькао хочет вернуться в сборную

Колумбийскую нападающий Радамель Фалькао пояснил, для чего вернулся в родную Колумбию и выступает в составе «Миллионариос». Оказывается, в 38 лет «Эль Тигро» не распрощался с надеждой вернуться в сборную своей страны.

- Для меня все матчи в новом клубе будут особенными, потому что я никогда не выступал в колумбийских клубах. Буду наслаждаться этой атмосферой. Мой приоритет - хорошо выступить и, если получится, вернуться в сборную страны. Я надеюсь снова сыграть за сборную Колумбии, - цитирует слова «Тигра» derbyderbyderby.it.

Впервые Фалькао был призван в сборную Колумбии в 2007 году.