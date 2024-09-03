​Луис Суарес завершает карьеру в сборной Уругвая

Сборной Уругвая придётся обходиться впредь без Луиса Суареса - блистательный форвард, прославившийся на чемпионате мира 2010 года, завершает свою карьеру в национальной команде. Не за горами, думается, и завершение карьеры на клубном уровне.

О том, что Луис Суарес больше не будет выступать за сборную Уругвая, стало известно с его собственных слов на пресс-конференции. Его последним матчем за национальную команду станет встреча со сборной Парагвая седьмого сентября.

- Я думал над этим шагом. Считаю, что этот момент самый подходящий. Свою последнюю игру хочу сыграть расслабленным, налегке. Я выйду на поле и сыграю так, как играл в 2007 году, - заявил Суарес.