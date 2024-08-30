​Луис Суарес отреагировал на смерть игрока в уругвайском чемпионате

Мы уже сообщали о трагедии в уругвайском футболе, где ушёл из жизни 27-летний футболист. Трагедия произвела очень тяжёлое впечатление на Луиса Суареса, ведь ещё недавно он играл со скончавшимся в одной команде - в 2022 году, после окончания своей европейской части карьеры. Естественно, «Пистолеро» не мог остаться в стороне от случившегося, написав грустный пост в одной из социальных сетей:

- Боль, грусть, которую сложно объяснить. Покойся с миром, твоей семье желаю сил в этот непростой для них момент, - написал Луис Суарес.

Напомним, что Луис Суарес выступал в Европе за такие клубы, как «Аякс», «Ливерпуль», «Барселона» и мадридский «Атлетико».