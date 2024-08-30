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Южная Америка

​Чемпионат Уругвая прерван из-за смерти 27-летнего игрока

30 Августа 2024 • 03:57 Комментировать

Трагедия в чемпионате Уругвая - Хуан Искьердо (в переводе его фамилия означает «левый»), 27-летний защитник «Насьоналя», скончался прямо во время рутинного матча.

- С большой грустью и болью мы должны попрощаться с настоящим сыном уругвайского футбола. Хуан Искьердо был активным и вовлечённым игроком, настоящим другом и членом футбольной семьи, - сообщила пресс-служба «Насьоналя» после того, как спасти футболиста не удалось, несмотря на все усилия медиков. Не помог даже и срочный трансфер его на вертолёте в Сан-Паулу, где существуют более адекватные условия для лечения.

Теперь чемпионат Уругвая взял скорбную паузу на неделю.


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Евро-Футбол.Ру,
Насьональ Хуан Искьердо
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