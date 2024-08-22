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Кейлор Навас может вернуться на родину

22 Августа 2024 • 01:00 Комментировать

Коста-риканский голкипер Кейлор Навас находится в поисках нового клуба после расставания с «Пари Сен-Жермен». Однако пока что варианты, которые у него имелись, не срабатывают - в частности, сорвался переход в итальянскую «Монцу».

И теперь Навас всерьёз рассматривает вероятность возвращения в родную Коста-Рику. Есть и претендент на его услуги - это клуб «Саприсса». В прошлом Кейлор уже защищал цвета этого клуба, с 2005 по 2010 год.

Также он поиграл в Европе, в основном в Испании - в «Альбасете», «Леванте», и, конечно же, мадридском «Реале». Но его последним клубом в Европе был французский «ПСЖ».


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Евро-Футбол.Ру,
Кейлор Навас Саприсса
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