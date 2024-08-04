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Южная Америка

​Сборная Эквадора обрела нового тренера

04 Августа 2024 • 03:51 Комментировать

Сборная Эквадора осталась без главного тренера после вылета с Кубка Америки, но сейчас, спустя месяц, она вновь обрела наставника - им стал 43-летний Себастьян Беккачече, который поведёт сборную к успешному (как надеются в Эквадоре) выступлению на чемпионате мира 2026 года.

Ранее Беккачече тренировал такие клубы, как «Универсидад де Чили», «Дефенса и Хустисиа», «Индепендьенте», «Расинг» и даже испанский «Эльче».

Что касается прежнего тренера сборной, Феликса Санчеса Баса, то он уже нашёл себе новую работу в Катаре - он будет тренировать «Аль-Садд», бывший клуб Хави Эрнандеса.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Эквадора Себастьян Беккачече
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