Кавани втащил «Бока Хуниорс» в 1\8 финала южноамериканского кубка

Гол уругвайского нападающего Эдинсона Кавани вывел аргентинский «Бока Хуниорс» в 1\8 финала южноамериканского кубка. Это случилось в противостоянии с «Инепендьенте дел Валле» - даже несмотря на то, что команда Кавани целых полчаса провела в меньшинстве, но сумела выстоять.

Свой гол Кавани забил в конце первого тайма, причём содействовал ему соотечественник - Мигель Мерентьель. Сперва гол, однако, не засчитали из-за подозрений в офсайде, но VAR исправил ситуацию. Теперь в следующей стадии турнира аргентинский клуб с Кавани на острие атаки сыграет с бразильским «Крузейро».