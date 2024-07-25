​Сборная Колумбии продлила контракт с главным тренером

Сборная Англии проиграла финал Евро-2024 - и её тренер Гарет Саутгейт после этого подал в отставку. А сборная Колумбии проиграла финал Кубка Америки - но её тренер в отставку не подал, а, наоборот, продлил свой контракт и будет тренировать национальную команду вплоть до чемпионата мира 2026 года. Об этом сегодня объявил сам «возмутитель спокойствия» - аргентинский специалист Нестор Лоренсо.

«Колумбия на все 100%! Моя следующая цель - чемпионат мира 2026 года!», - написал в социальных сетях Лоренсо.

Лоренсо работает со сборной Колумбии с 2022 года, но он тренировал её и ранее - с 2012 по 2019 год.