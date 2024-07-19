​Асприлья: «Колумбия играла лучше, аргентинцы не заслуживали победу»

Бывший нападающий колумбийской сборной и итальянской «Пармы», Фаустино Асприлья, всё ещё переживает поражение соотечественников в финале Кубка Америки от сборной Аргентины. Он считает, что сборная Колумбии играла лучше.

- Колумбия создала больше шансов и доминировала. Уже после первых десяти минут матча наша сборная взяла нити игры в свои руки. Это было легко. Но то, что случилось в последней фазе матча - это результат неправильных решений. Все пошло не так, - цитирует слова Асприльи ESPN Columbia.

Напомним, что в финальном матче Кубка Америки сборная Аргентины с минимальным счётом переиграла колумбийцев.