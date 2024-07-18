​«Мбаппе из Южной Америки» - презентация Фалькао в новом клубе собрала 30 тысяч зрителей

Как мы уже сообщали, колумбийский нападающий Радамель Фалькао решил вернуться в родные пенаты, он стал игроком «Миллионариос» и на днях был представлен фанатам. И прошла презентация так, что ей мог бы позавидовать и сам Килиан Мбаппе с его переходом в «Реал» - за нею наблюдали более 30 тысяч зрителей.

- Это лучшие фанаты в мире, - вырвалось у 38-летнего Фалькао после такой презентации.

На презентацию игрок явился не сам, а в сопровождении всей своей семьи - супруги и четверых уже детей. В прошлом колумбийский нападающий успел поиграть в европейском футболе за такие клубы, как «Монако», английский «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико».