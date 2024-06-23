Колумбийский нападающий Радамель Фалькао возвращается в Колумбию. Он будет выступать за «Миллионариос». Пока что соглашение подписано сроком всего лишь на шесть месяцев, но стороны оговорили возможность его автоматического продления. Надо заметить, что Фалькао будет выступать за клуб, за который он всегда болел, чего и не скрывал. «Миллионариос» выступает в высшей лиге колумбийского чемпионата.

- Все знают, что я болею за «Миллионариос», - прокомментировал свой новый контракт футболист.

В прошлом Фалькао защищал цвета таких клубов, как португальский «Порту», испанский «Атлетико», французский «Монако», а также английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси».