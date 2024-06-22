​Оспина возвращается в Южную Америку

Бывший голкипер «Арсенала» и «Наполи» Давид Оспина возвращается на родину - он подписал контракт с «Атлетико Насьональ». Речь идёт о клубе, в котором он начинал свою карьеру ещё в подростковом возрасте. Клуб даже подготовил эффектную видеопрезентацию игрока, которая очень понравилась его супруге, судя по реакции под выложенным в социальных сетях видео.

В последние два года Оспина выступал в Саудовской Аравии, но там далеко не всегда попадал в состав из-за травм. Оспина сыграл 125 матчей за национальную команду Колумбии, дебютировав за неё ещё в 2007 году. Он дважды играл на чемпионатах мира в составе колумбийской сборной.