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Южная Америка

​Оспина возвращается в Южную Америку

22 Июня 2024 • 02:20 Комментировать

Бывший голкипер «Арсенала» и «Наполи» Давид Оспина возвращается на родину - он подписал контракт с «Атлетико Насьональ». Речь идёт о клубе, в котором он начинал свою карьеру ещё в подростковом возрасте.  Клуб даже подготовил эффектную видеопрезентацию игрока, которая очень понравилась его супруге, судя по реакции под выложенным в социальных сетях видео.

В последние два года Оспина выступал в Саудовской Аравии, но там далеко не всегда попадал в состав из-за травм. Оспина сыграл 125 матчей за национальную команду Колумбии, дебютировав за неё ещё в 2007 году. Он дважды играл на чемпионатах мира в составе колумбийской сборной.


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Евро-Футбол.Ру,
Давид Оспина Атлетико Насьональ
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