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Южная Америка

​Уругвайский «Ливерпуль» выгнал игрока за то, что тот переспал с супругой коллеги по команде

01 Мая 2024 • 03:21 Комментировать

Скандал в уругвайском футболе - местный «Ливерпуль» из Монтевидео, как сообщает Radio Fenix Uruguay, выгнал из состава 37-летнего Мигеля Самудио. Причина - Мигель совершил, что называется, реальную аморалку, соблазнив супругу своего коллеги по команде. Зовут «рогоносца» Игнасио Родригес.

Строго говоря, пока что «Ливерпуль» с игроком не расстался, а разжаловал его во вторую команду, которая выступает в третьей по силе лиге уругвайского футбола. Но адвокаты «Ливерпуля» уже вовсю ищут возможность расторгнуть контракт с игроком - так, чтобы это было мотивировано и не повлекло за собой финансовых затрат на ловеласа.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Монтевидео
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