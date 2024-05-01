​Уругвайский «Ливерпуль» выгнал игрока за то, что тот переспал с супругой коллеги по команде

Скандал в уругвайском футболе - местный «Ливерпуль» из Монтевидео, как сообщает Radio Fenix Uruguay, выгнал из состава 37-летнего Мигеля Самудио. Причина - Мигель совершил, что называется, реальную аморалку, соблазнив супругу своего коллеги по команде. Зовут «рогоносца» Игнасио Родригес.

Строго говоря, пока что «Ливерпуль» с игроком не расстался, а разжаловал его во вторую команду, которая выступает в третьей по силе лиге уругвайского футбола. Но адвокаты «Ливерпуля» уже вовсю ищут возможность расторгнуть контракт с игроком - так, чтобы это было мотивировано и не повлекло за собой финансовых затрат на ловеласа.