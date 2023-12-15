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Южная Америка

​Бакка стал чемпионом Колумбии

15 Декабря 2023 • 12:27 Комментировать

Бывший нападающий испанских «Севильи» и «Вильярреала», Карлос Бакка, с некоторых пор выступает в Колумбии, он вернулся на родину доигрывать карьеру и ознаменовал возвращение успехом.

Его клуб, «Атлетико Жуниор», стал чемпионом Колумбии. Это был десятый титул для «Атлетико», он обыграл по пенальти «Индепендьенте Медельин». Бакка не удержался от слез счастья после игры, но титул посвятил умершей матери:

- Моя мама всегда настаивала, чтобы я играл за «Атлетико Жуниор» и это случилось. И вот мы стали чемпионами. Мне очень жаль, что она не дожила до этого момента, - расплакался Бакка, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Карлос Бакка чемпионат Колумбии Атлетико Жуниор ещё теги
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