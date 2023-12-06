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Южная Америка

​Сампаоли отказал сборной Перу

06 Декабря 2023 • 22:10 Комментировать

Сборная Перу очень неудачно начала квалификационный цикл к чемпионату мира 2026 года, и руководство федерации футбола пришло к выводу, что сборной необходим новый тренер. Хуан Рейносо, работавший с командой с прошлого, 2022 года, был уволен, но найти сразу же нового специалиста не удалось.

Перуанцы обратились к Хорхе Сампаоли, но тот, подумав, отказался - у него есть предложения на клубном уровне, в частности, его подумывает пригласить французский «Лион». Теперь руководство Федерации склоняется к фигуре Хорхе Фосатти, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
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