​Сампаоли отказал сборной Перу

Сборная Перу очень неудачно начала квалификационный цикл к чемпионату мира 2026 года, и руководство федерации футбола пришло к выводу, что сборной необходим новый тренер. Хуан Рейносо, работавший с командой с прошлого, 2022 года, был уволен, но найти сразу же нового специалиста не удалось.

Перуанцы обратились к Хорхе Сампаоли, но тот, подумав, отказался - у него есть предложения на клубном уровне, в частности, его подумывает пригласить французский «Лион». Теперь руководство Федерации склоняется к фигуре Хорхе Фосатти, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.