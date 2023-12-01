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Южная Америка

​Скалони шокировал Месси, не сообщив ему о своих планах

01 Декабря 2023 • 02:50 Комментировать

В Аргентине вовсю обсуждают слова Лионеля Скалони - наставник чемпионов мира заявил о том, что собирается покинуть команду после Кубка Америки-2024. Причем его возможным пристанищем называют мадридский «Реал». Одним из тех, кого это шокирует, является Лионель Месси (в том числе и по причине будущего рабочего места Скалони).

Во-первых, как сообщает TN Sports, Месси не был уведомлен о планах наставника - от слова «вообще». Как уточняет источник, в момент, когда Скалони делал свое заявление, Лионель беседовал с кем-то по телефону - и тот человек сообщил ему эту новость буквально в прямом эфире. Реакция на лице обладателя «Золотого мяча» явно не была наигранной.

После пресс-конференции наставник созвал команду, в том числе и Месси, и ровно 32 секунды что-то говорил игрокам. Что именно - пока неизвестно. Но ясно, что Месси не понравилось узнавать из газет о планах не просто своего тезки, а человека, с которым они вместе «аргонавтили» и взяли в Катаре долгожданное «Золотое руно» - Кубок Мира.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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