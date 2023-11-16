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Южная Америка

​В Перу во время ресторанного дебоша застрелили 41-летнего экс-футболиста

16 Ноября 2023 • 03:00 Комментировать

Грустные новости из Перу - там в ходе дебоша в ресторане застрелили бывшего футболиста, 41-летнего Анри Колана. Это случилось в Барриос-Альтосе. Как сообщает новостное агентство EFE, в игрока было произведено не менее шесть выстрелов. Полицейские активно ищут преступников.

Колан выступал за такие клубы, как «Спортинг Кристал», «Альянса Атлетико», «Тотал Чалако», «Сесар Вальехо» и другие, не столь известные в Европе коллективы. В 2006 году даже провел парочку матчей в Кубке Либертадорес в составе «Спортинг Кристала», тогда это было против «Боливара» и «Индепендьенте Санта Фе».


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Евро-Футбол.Ру,
чемпионат Перу Анри Колан
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