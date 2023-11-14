​В Венесуэле болельщики будут следить за матчами сборной в очках «виртуальной реальности»

Сборная Венесуэлы неплохо начала отборочный турнир к очередному чемпионату мира, она обыграла Парагвай, разгромила Чили и на равных сыграла с бразильцами. В стране царит в связи с такими результатами большой ажиотаж накануне очередного матча, который будет сыгран против сборной Эквадора.

Все билеты на матч 16 ноября распроданы - а это более 52 тысяч мест. И для желающих просмотреть матч в отсутствие заветного билета в Венесуэле предоставляют революционную услугу - просмотр матча в очках «виртуальной реальности».

Счастливчиками для этого эксперимента станут первые 500 человек, которые успеют подать заявки.