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​В Венесуэле болельщики будут следить за матчами сборной в очках «виртуальной реальности»

14 Ноября 2023 • 02:49 Комментировать
Венесуэла
...
Эквадор
17.11 01:00

Сборная Венесуэлы неплохо начала отборочный турнир к очередному чемпионату мира, она обыграла Парагвай, разгромила Чили и на равных сыграла с бразильцами. В стране царит в связи с такими результатами большой ажиотаж накануне очередного матча, который будет сыгран против сборной Эквадора.

Все билеты на матч 16 ноября распроданы - а это более 52 тысяч мест. И для желающих просмотреть матч в отсутствие заветного билета в Венесуэле предоставляют революционную услугу - просмотр матча в очках «виртуальной реальности».

Счастливчиками для этого эксперимента станут первые 500 человек, которые успеют подать заявки.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Венесуэлы Сборная Эквадора

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ВЕНЕСУЭЛА ЭКВАДОР
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