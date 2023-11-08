​Бывшего игрока сборной Эквадора и «Кристал Пэлас» арестовали за дебош в продуктовом магазине

Один из ведущих игроков в эквадорском футболе начала тысячелетия, Иван Кавьедес, был арестован у себя на родине за агрессию, проявленную в отношении другого покупателя в продуктовом магазине. Он провел в «каталажке» пять дней, после чего был выпущен.

Это случилось в городе Тена в эквадорской провинции Напо. Но, надо заметить, при задержании Кавьедеса полиция также повела себя не очень корректно - видео задержания вызвало немало полемики в эквадорском обществе.

Кавьедес дважды выступал на чемпионате мира за сборную Эквадора, в 2002 году и в 2006, причем в ходе немецкого чемпионата мира даже поразил ворота сборной Коста-Рики. Также в 1998 году он забил 48 мячей за «Эмелек», став лучшим бомбардиром чемпионата Эквадора.