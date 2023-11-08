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Южная Америка

Бывшего игрока колумбийской сборной поймали пьяным за рулём в США

08 Ноября 2023 • 06:11 Комментировать

Бывший колумбийский нападающий Иван Рене Валенсиано, в 1994 году сыгравший за свою национальную команду на чемпионате мира в США, вернулся в Америку, однако это обернулось для него неприятностями.

Валенсиано попал в ДТП на улицах Майами, после чего ему предложили пройти тест на алкоголь. И тест дал положительный результат. Задерживать Валенсиано не стали, но из-за этого инцидента ему теперь откажут в виде на жительство в США, который экс-футболист очень желал получить, в том числе в интересах открытого им в США небольшого бизнеса.

Теперь ему предстоит пройти реабилитационную программу, что является обязательным условием для пойманных с поличным «алкоруликов».


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Колумбии Иван Рене Валенсиано
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