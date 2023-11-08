Бывшего игрока колумбийской сборной поймали пьяным за рулём в США

Бывший колумбийский нападающий Иван Рене Валенсиано, в 1994 году сыгравший за свою национальную команду на чемпионате мира в США, вернулся в Америку, однако это обернулось для него неприятностями.

Валенсиано попал в ДТП на улицах Майами, после чего ему предложили пройти тест на алкоголь. И тест дал положительный результат. Задерживать Валенсиано не стали, но из-за этого инцидента ему теперь откажут в виде на жительство в США, который экс-футболист очень желал получить, в том числе в интересах открытого им в США небольшого бизнеса.

Теперь ему предстоит пройти реабилитационную программу, что является обязательным условием для пойманных с поличным «алкоруликов».