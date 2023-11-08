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Южная Америка

​Альваро Перейра: «С Бьелсой сборная Уругвая - в надёжных руках»

08 Ноября 2023 • 05:55 Комментировать

Бывший защитник итальянского «Интера» и португальского «Порту» Альваро Перейра приятно удивлен успехами сборной Уругвая в квалификации к чемпионату мира 2026 года - команда сумела обыграть бразильцев со счетом 2:0 под началом нового тренера, хорошо известного в Европе Марсело Бьелсы.

- По-настоящему его рука станет видна позже, пока он только вникает в детали. Поражение от Эквадора было несправедливым. С Бразилией сборная Уругвая сыграла очень умно. У Бьелсы есть очень подходящие футболисты для реализации своих замыслов, - цитирует слова Альваро Перейры Carve Deportiva.


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Сборная Уругвая Альваро Перейра Марсело Бьелса ещё теги
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