​Рекоба возглавил уругвайский клуб

Бывший нападающий миланского «Интера» Альваро Рекоба нашел себе новое рабочее место - он возглавил у себя на родине клуб «Насьональ» из Монтевидео. Для него это будет первый опыт у руля основной команды какого-либо клуба. Ранее он тренировал молодежные команды «Насьоналя», сперва, в период с 2020 по 2022 год, работая техническим ассистентом, а ранее в заканчивающемся году - тренером команды U-23.

- Альваро Рекоба с сегодняшнего дня работает с основной командой клуба. Помогать ему будут Нельсон Абейон и Хуан-Мануэль Альцаменди, - гласит пресс-релиз «Насьоналя».

В прошлом Рекоба выступал за «Насьональ» - сперва в сезоне 1996/1997, а затем с 2011 по 2015 год.