Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Южная Америка

​Рекоба возглавил уругвайский клуб

20 Октября 2023 • 19:15 Комментировать

Бывший нападающий миланского «Интера» Альваро Рекоба нашел себе новое рабочее место - он возглавил у себя на родине клуб «Насьональ» из Монтевидео. Для него это будет первый опыт у руля основной команды какого-либо клуба. Ранее он тренировал молодежные команды «Насьоналя», сперва, в период с 2020 по 2022 год, работая техническим ассистентом, а ранее в заканчивающемся году - тренером команды U-23.

- Альваро Рекоба с сегодняшнего дня работает с основной командой клуба. Помогать ему будут Нельсон Абейон и Хуан-Мануэль Альцаменди, - гласит пресс-релиз «Насьоналя».

В прошлом Рекоба выступал за «Насьональ» - сперва в сезоне 1996/1997, а затем с 2011 по 2015 год.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Насьональ Альваро Рекоба Чемпионат Уругвая
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Октября
19:15 · Южная Америка
​Рекоба возглавил уругвайский клуб
26 Сентября
17:27 · Франция. Лига 1
​«Ты приезжай сюда поиграть» - тренер сборной Эквадора высмеял скептицизм Мбаппе
22 Сентября
01:25 · Южная Америка
​В сборной Парагвая сменился тренер
14 Сентября
23:08 · Южная Америка
​Видаль получил травму и очутился на носилках 1
08 Сентября
00:17 · Южная Америка
​Скандал в Боливии - президент Федерации собрался отменять чемпионат
05 Сентября
00:32 · Южная Америка
Игрока сборной Панамы застрелили в Колоне
00:29 · Англия. Премьер-лига
Дарвин Нуньес: «Сказал Суаресу, что хочу занять его номер в сборной Уругвая»
31 Августа
01:58 · Южная Америка
Бывшая звезда уругвайской сборной наложила на себя руки
30 Августа
02:18 · Южная Америка
Колумбийская Федерация отказалась от чёрных футболок для игроков сборной из-за протестов фанатов
01:50 · Южная Америка
Сарате всё-таки нашёл себе клуб в Уругвае - но другой
29 Августа
02:09 · Южная Америка
«Хрустальный» - уругвайский клуб отказался от Сарате из-за слишком частых травм
26 Августа
04:30 · Южная Америка
Видаль пояснил свои скандальные слова
25 Августа
04:34 · Южная Америка
Абреу отличился в очередной раз - уничтожил установку VAR в Перу, получил дисквалификацию
20 Августа
05:34 · Южная Америка
Автомобиль Яго Фальке обстреляли в Колумбии
19 Августа
21:10 · Россия. Премьер-лига
Маричаль: «В Уругвае фанаты намного агрессивнее, чем в России»
Все новости
Рекомендуем