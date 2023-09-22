Смена тренера в сборной Парагвая - Гильермо Баррос Скелотто уступил свое место бывшему наставнику «Палермо» Даниэлю Гарнеро. Скелотто инкриминировали неудачный старт в отборочной кампании к чемпионату мира 2026 года - в двух матчах команда не одержала ни одной победы, сыграв вничью с Перу и проиграв сборной Венесуэлы - не самыми сильными соперниками. В следующем своем матче сборной Парагвая предстоит серьезный экзамен - поединок со сборной Аргентины, действующим чемпионом мира. Игра состоится тринадцатого октября. В последний раз сборная Парагвая пробивалась на чемпионат мира в 2010 году.
В сборной Парагвая сменился тренер
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