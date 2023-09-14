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Южная Америка

​Видаль получил травму и очутился на носилках

14 Сентября 2023 • 23:08 Комментировать

Неприятностями обернулся очередной матч в составе национальной команды для чилийского футболиста Артуро Видаля, который примерно за двадцать минут до конца игры с Колумбией получил травму и остался лежать на земле.

Потребовалось вмешательство врачей, более того, Видаля сразу же отвезли в больницу, а вместо него на поле появился Чарлес Арангис, в то время как матч закончился по нулям.

И в результате для сборной Чили дела идут сейчас неважно - до ничьей с Колумбией она проиграла сборной Уругвая и занимает сейчас лишь восьмое место в южноамериканском квалификационном турнире.


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