​Видаль получил травму и очутился на носилках

Неприятностями обернулся очередной матч в составе национальной команды для чилийского футболиста Артуро Видаля, который примерно за двадцать минут до конца игры с Колумбией получил травму и остался лежать на земле.

Потребовалось вмешательство врачей, более того, Видаля сразу же отвезли в больницу, а вместо него на поле появился Чарлес Арангис, в то время как матч закончился по нулям.

И в результате для сборной Чили дела идут сейчас неважно - до ничьей с Колумбией она проиграла сборной Уругвая и занимает сейчас лишь восьмое место в южноамериканском квалификационном турнире.