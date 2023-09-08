​Скандал в Боливии - президент Федерации собрался отменять чемпионат

Двенадцатого сентября сборной Боливии по футболу предстоит сыграть в отборочном матче ЧМ-2026 с Аргентиной, однако прямо накануне игры с чемпионами мира в боливийском футболе разразился скандал. Президент Федерации Фернандо Коста выступил с жестким заявлением о том, что весь внутренний футбол погряз в коррупции.

По словам Косты, он собирается обратиться в прокуратуру с неопровержимыми доказательствами, а также отменить находящийся в своем зените чемпионат. Также он заручился поддержкой президентов большинства футбольных клубов страны, в связи с чем уверен в том, что добьется правды и принудит мошенников к ответу, сообщает La Razon Digital.