Игрока сборной Панамы застрелили в Колоне

Очередная футбольная трагедия в Латинской Америке - на сей раз жертвой стал игрок панамской сборной и «Клуб Атлетико Индепендьенте», 26-летний Джильберто Эрнандес. Он находился на улице в оживленном месте, когда из подъехавшего автомобиля началась стрельба.

Эрнандес погиб, еще шесть человек получили ранения, а нападавшие скрылись. Сейчас панамская полиция пытается разобраться в обстоятельствах случившегося, напомнившего о трагедии 1994 года с игроком колумбийской сборной Андресом Эскобаром.

Погибший дебютировал за сборную в марте текущего года в товарищеской игре с Гватемалой. ​