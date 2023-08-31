Бывшая звезда уругвайской сборной наложила на себя руки

Грустная новость из Уругвая - в возрасте 71 года не стало Вальдемара Викторино - известного игрока сборной, выступавшего за нее в 70-е годы прошлого столетия. К сожалению, Вальдемар закончил свои дни суицидом - он жил настолько бедно в последние годы, что предпочел положить конец подобному существованию.

Главным успехом карьеры Вальдемара стала победа в 1980 году с «Насьоналем» в Кубке Либертадорес, когда в финале команда обыграла бразильский «Интернасьональ», после чего сыграла с «Ноттингем Форест» за Межконтинентальный кубок - и также выиграла. В сезоне 1982/1983 Викторино выступал за «Кальяри» - это был его единственный сезон в Европе.