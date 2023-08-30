Колумбийская Федерация отказалась от чёрных футболок для игроков сборной из-за протестов фанатов

Цвет и фасон футболок, особенно когда дело касается национальных команд, частенько становятся причиной для скандалов - можно вспомнить футболки камерунских «львов» в 2002 году на чемпионате мира, или футболки украинской сборной на Евро-2020, правда, в последнем случае проблема была больше политического характера, в отличие от камерунцев, вздумавших поиграть в безрукавках.

В случае со сборной Колумбии причиной шока стал цвет - в социальных сетях, на официальных страницах местной федерации футбола, появились фото новых футболок, подписанные как «вторая футболка для сборной». Вся черного, совершенно нетипичного для яркой Колумбии, цвета, она напоминала о том, что является колумбийской, лишь небольшой поперечной полоской в цвета флага.

Когда разразилась бурная негативная реакция, фотографии были удалены, а компания Adidas, поставляющая форму, поспешила откреститься от «презентации».