Сарате всё-таки нашёл себе клуб в Уругвае - но другой

Еще вчера мы сообщали о том, что аргентинский нападающий Мауро Сарате не смог перейти в «Монтевидео», руководство клуба в последний момент отказалось от него, мотивировав это частыми травмами игрока. Однако буквально через сутки стало известно, что 36-летний Сарате все-таки нашел себе новый клуб в Уругвае - речь идет о «Данубио», причем также из Монтевидео.

Это клуб первой линии - что-то вроде португальской «Браги», лучший позади тройки всегдашних грандов, по аналогии с португальским чемпионатом.

Контракт с Сарате подписан до 31 декабря, то есть до конца года, итальянское новостное агентство ITASportPress.