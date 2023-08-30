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Южная Америка

Сарате всё-таки нашёл себе клуб в Уругвае - но другой

30 Августа 2023 • 01:50 Комментировать

Еще вчера мы сообщали о том, что аргентинский нападающий Мауро Сарате не смог перейти в «Монтевидео», руководство клуба в последний момент отказалось от него, мотивировав это частыми травмами игрока. Однако буквально через сутки стало известно, что 36-летний Сарате все-таки нашел себе новый клуб в Уругвае - речь идет о «Данубио», причем также из Монтевидео.

Это клуб первой линии - что-то вроде португальской «Браги», лучший позади тройки всегдашних грандов, по аналогии с португальским чемпионатом.

Контракт с Сарате подписан до 31 декабря, то есть до конца года, итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Мауро Сарате Данубио
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