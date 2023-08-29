«Хрустальный» - уругвайский клуб отказался от Сарате из-за слишком частых травм

Уругвайский клуб «Монтевидео» в последний момент отказался от сделки с аргентинским нападающим Мауро Сарате - это случилось после того, как руководство клуба пристально изучило его медицинскую карту, обнаружив, что футболист чересчур часто получает травмы. И тогда ему отказали даже в скромном контракте до конца года - планировалось, что 36-летний игрок усилит столичный клуб на короткий период времени.

В прошлом футболист немало поиграл в европейских чемпионатах - в частности, защищал цвета таких итальянских клубов, как римский «Лацио», миланский «Интер», а также «Фиорентина».