Видаль пояснил свои скандальные слова

Чилийский полузащитник Артуро Видаль продолжает провоцировать дебаты своими заявлениями - в этот раз его начали «клевать» за то, как он рассказал в ходе онлайн-трансляции о своем первом голе в Европе.

- Это было за «Байер» из Леверкузена, вратарь, которому я забил, затем впал в депрессию и совершил суицид, - заявил Видаль, думая, что это уместная острота.

Однако реакция оказалась такой, что ему пришлось оправдываться:

- Я не сказал это плохими намерениями. Я не смеялся над этим. Рассказал анекдот, но если бы такое случилось, то, конечно, не смеялся бы, - заявил в свое оправдание Видаль.