Абреу отличился в очередной раз - уничтожил установку VAR в Перу, получил дисквалификацию

Эпатажный уругваец Себастьян Абреу продолжает чудить даже после того, как переквалифицировался из игрока в тренера.

Абреу, который сменил за карьеру более трех десятков клубов (тоже ведь своеобразный талант), стал тренером перуанского клуба «Универсидад Сесар Вальехо» и в очередной игре своего коллектива очень сильно разозлился из-за решений арбитров (его команде забили на девятой минуте компенсированного времени), после чего пошел вразнос - разгромил пост VAR, за что в дальнейшем получил дисквалификацию.

Ну а игра с «Депортиво Тарма» в итоге завершилась вничью.