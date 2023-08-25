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Южная Америка

Абреу отличился в очередной раз - уничтожил установку VAR в Перу, получил дисквалификацию

25 Августа 2023 • 04:34 Комментировать

Эпатажный уругваец Себастьян Абреу продолжает чудить даже после того, как переквалифицировался из игрока в тренера.

Абреу, который сменил за карьеру более трех десятков клубов (тоже ведь своеобразный талант), стал тренером перуанского клуба «Универсидад Сесар Вальехо» и в очередной игре своего коллектива очень сильно разозлился из-за решений арбитров (его команде забили на девятой минуте компенсированного времени), после чего пошел вразнос - разгромил пост VAR, за что в дальнейшем получил дисквалификацию.

Ну а игра с «Депортиво Тарма» в итоге завершилась вничью. 

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Евро-Футбол.Ру,
Себастьян Абреу Универсидад Сесар Вальехо
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