Автомобиль Яго Фальке обстреляли в Колумбии

Бывший футболист «Дженоа» и «Торино» Яго Фальке несколько лет тому назад вернулся в родные пенаты, но там ему спится не всегда спокойно. К примеру, минувшей ночью его автомобиль... обстреляли. Это случилось в Кали - неспокойном во многих отношениях горном городке в южной части страны.

Как выяснилось, палили по припаркованной машине Фальке неосознанно - она просто попала под случайный огонь, который велся в направлении другой цели. А какой - это сейчас пытаются выяснить колумбийские полицейские. В чем мы им и пожелаем удачи. В Колумбии ведь она, удача - совсем не лишний фактор.