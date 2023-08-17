Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Южная Америка

​В Колумбии вратарь случайно забил пенальти сам себе видео

17 Августа 2023 • 01:56 Комментировать

Невероятный случай произошел в колумбийском городке Букараманга в ходе местного футбольного турнира, который свел «Сан-Висенте де Чукури» и «Кончию». Так как в основное время выяснить победителя не удалось, команды перешли к исполнению одиннадцатиметровых ударов.

Очередь дошла до одного из игроков «Сан-Висенте» - тот пробил, сильно пробил, но попал в перекладину, после чего мяч свечой взмыл вверх. Голкипер «Кончии» уже успел встать с земли и отойти от ворот, торжествующе вскинув руки, когда мяч, свалившись с неба, попал в него и рикошетом влетел в ворота. Однако в итоге «Кончия» все равно выиграла серию. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
чемпионат Колумбии Сан-Висенте де Чукури Кончия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
01:56 · Южная Америка
​В Колумбии вратарь случайно забил пенальти сам себе видео
04 Августа
00:27 · Южная Америка
В Коста-Рике футболиста съел крокодил
02 Августа
23:34 · Южная Америка
В Колумбии игрока удалили за слишком бурное празднование первого гола в карьере
19 Июля
02:24 · Кубок Америки
Аргентинская федерация футбола открыла свой офис в Майами
13 Июля
04:41 · Южная Америка
В Чили матч пришлось прервать из-за землетрясения
10 Июля
04:33 · Южная Америка
Ибарбо вернулся в родные пенаты после шести лет выступлений в Японии
16 Июня
04:47 · Южная Америка
Дебют Бьелсы удался - Уругвай обыграл Никарагуа со счётом 4:1
14 Июня
03:23 · Южная Америка
Молодёжная сборная Уругвая стала чемпионом мира
21 Мая
16:02 · Южная Америка
В Сальвадоре из-за фальшивых билетов на матч возникла давка, унесшая двенадцать жизней
20 Мая
05:08 · Южная Америка
Бьелса замахивается на победу в чемпионате мира
12 Мая
21:31 · Южная Америка
Глава уругвайской Федерации: «Контракт с Бьелсой подписали удалённо»
06 Мая
04:13 · Южная Америка
Мексиканский клуб устроил чистку посреди сезона - вместе с тренером изгнаны ещё 8 футболистов
02 Мая
17:51 · Южная Америка
Чилаверт провалился на президентских выборах в Парагвае
05 Апреля
05:14 · Южная Америка
Мексиканского арбитра-«гопника» получил дисквалификацию на 12 матчей
04 Апреля
08:58 · Южная Америка
ФИФА отобрала у Перу право проведения юношеского чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем