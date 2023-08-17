Невероятный случай произошел в колумбийском городке Букараманга в ходе местного футбольного турнира, который свел «Сан-Висенте де Чукури» и «Кончию». Так как в основное время выяснить победителя не удалось, команды перешли к исполнению одиннадцатиметровых ударов.

Очередь дошла до одного из игроков «Сан-Висенте» - тот пробил, сильно пробил, но попал в перекладину, после чего мяч свечой взмыл вверх. Голкипер «Кончии» уже успел встать с земли и отойти от ворот, торжествующе вскинув руки, когда мяч, свалившись с неба, попал в него и рикошетом влетел в ворота. Однако в итоге «Кончия» все равно выиграла серию.