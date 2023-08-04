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Южная Америка

В Коста-Рике футболиста съел крокодил

04 Августа 2023 • 00:27 Комментировать

Трагедия в Коста-Рике - в реке Каньяс было найдено тело футболиста местной команды «Депортиво Рио Каньяс», который погиб, судя по всему, от атаки крокодила. Хесус Лопес Ортис пропал 29 июля, но причина его исчезновения стала известна лишь через несколько дней, когда полиция наткнулась на его тело, истерзанное крокодилом.

Впрочем, не исключено, что рептилия наткнулась на тело уже после смерти Хесуса. Так или иначе, для спасения останков несчастного футболиста с целью возвращения их родственникам игрока полицейским пришлось застрелить крокодила, сообщает испанское издание Marca. 

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Евро-Футбол.Ру,
чемпионат Коста-Рики Депортиво Рио Каньяс
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