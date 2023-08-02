В Колумбии игрока удалили за слишком бурное празднование первого гола в карьере

Йейлер Валенсия, 19-летний защитник колумбийского клуба «Онсе Кальдас», забил свой первый гол в игре против «Депортиво Кали». И, хотя гол не стал победным, так как к тому моменту его клуб вел в счете 3:0, игрок настолько перевозбудился, что праздновать побежал аж на трибуну, где сидели его мать с двоюродной сестрой.

За такие маневры арбитр показал Валенсии желтую карточку - и она оказалась для него второй в матче, что обязывало судью удалить футболиста с поля. Прощать игрока арбитр Вильмар Александер Ролдан Перес не стал, но он особо и не протестовал, исчерпав весь свой запал в ходе празднования.