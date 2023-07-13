В Чили матч пришлось прервать из-за землетрясения

Хорошо известно, что Чили - это весьма сейсмоопасная страна, именно в Чили в 1960 году произошло землетрясение, которое считается самым сильным за всю историю человечества. С одной стороны, там уже привыкли к толчкам, с другой - как нигде хорошо знают, чем они могут быть чреваты. И потому привыкли страховаться.

На днях толчки произошли в матче двух команд второй лиги чилийского футбола, «Депортес Реколета» и «Депортес Темуко», это случилось под конец первого тайма и настолько напугало всех присутствовавших, что арбитр спешно прервал матч при счете 1:0.

В итоге игру потом все-таки возобновили (закончилась она со счетом 2:2), а толчки, как оказалось, были силой в 5,6 баллов по шкале Рихтера. Достаточно серьезное землетрясение.