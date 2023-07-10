Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Южная Америка

Ибарбо вернулся в родные пенаты после шести лет выступлений в Японии

10 Июля 2023 • 04:33 Комментировать

Колумбийский нападающий Виктор Ибарбо вернулся на родину - он подписал контракт с «Америка Кали» и вскоре начнет защищать цвета этого клуба.

Для этого ему пришлось пролететь почти половину земного шара и через весь Тихий Океан, ведь последние шесть лет Ибарбо, в прошлом успевший поиграть за «Рому», выступал в Японии. Любопытно, что в новом своем клубе Ибарбо будет выступать со старым товарищем - Яго Фальке, с ним он в прошлом играл во все той же «Роме».

На счету Ибарбо - пятнадцать матчей в составе колумбийской сборной, в том числе участие в очень успешном для команды чемпионате мира 2014 года, где колумбийцы дошли до четвертьфинала. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Яго Фальке Виктор Ибарбо америка кали
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
04:33 · Южная Америка
Ибарбо вернулся в родные пенаты после шести лет выступлений в Японии
16 Июня
04:47 · Южная Америка
Дебют Бьелсы удался - Уругвай обыграл Никарагуа со счётом 4:1
14 Июня
03:23 · Южная Америка
Молодёжная сборная Уругвая стала чемпионом мира
21 Мая
16:02 · Южная Америка
В Сальвадоре из-за фальшивых билетов на матч возникла давка, унесшая двенадцать жизней
20 Мая
05:08 · Южная Америка
Бьелса замахивается на победу в чемпионате мира
12 Мая
21:31 · Южная Америка
Глава уругвайской Федерации: «Контракт с Бьелсой подписали удалённо»
06 Мая
04:13 · Южная Америка
Мексиканский клуб устроил чистку посреди сезона - вместе с тренером изгнаны ещё 8 футболистов
02 Мая
17:51 · Южная Америка
Чилаверт провалился на президентских выборах в Парагвае
05 Апреля
05:14 · Южная Америка
Мексиканского арбитра-«гопника» получил дисквалификацию на 12 матчей
04 Апреля
08:58 · Южная Америка
ФИФА отобрала у Перу право проведения юношеского чемпионата мира
03 Апреля
23:38 · Южная Америка
В Мексике арбитра собираются дисквалифицировать за удар коленом в пах футболисту 1 видео
01 Апреля
13:42 · Южная Америка
Годин приветствует возможное назначение Бьелсы наставником уругвайской сборной
31 Марта
04:02 · Южная Америка
В Чили за оскорбления игроков на 15 матчей дисквалифицировали... арбитра
30 Марта
06:22 · Южная Америка
В Коста-Рике тренера уволили после жалобы игрока
21 Марта
03:44 · Южная Америка
В чемпионате Чили вратарь забил ударом от своих ворот видео
Все новости
Рекомендуем