Ибарбо вернулся в родные пенаты после шести лет выступлений в Японии

Колумбийский нападающий Виктор Ибарбо вернулся на родину - он подписал контракт с «Америка Кали» и вскоре начнет защищать цвета этого клуба.

Для этого ему пришлось пролететь почти половину земного шара и через весь Тихий Океан, ведь последние шесть лет Ибарбо, в прошлом успевший поиграть за «Рому», выступал в Японии. Любопытно, что в новом своем клубе Ибарбо будет выступать со старым товарищем - Яго Фальке, с ним он в прошлом играл во все той же «Роме».

На счету Ибарбо - пятнадцать матчей в составе колумбийской сборной, в том числе участие в очень успешном для команды чемпионате мира 2014 года, где колумбийцы дошли до четвертьфинала.