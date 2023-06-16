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Южная Америка

Дебют Бьелсы удался - Уругвай обыграл Никарагуа со счётом 4:1

16 Июня 2023 • 04:47 Комментировать

Аргентинский специалист Марсело Бьелса удачно дебютировал у руля уругвайской сборной - его команда обыграла в товарищеском матче сборную Никарагуа со счетом 4:1.

На игре, состоявшемся в столице страны Монтевидео на стадионе «Сентенарио», присутствовали примерно сорок тысяч человек - все они хотели посмотреть на перезагрузку сборной, которая не смогла пройти групповой раунд в Катаре, на прошедшем чемпионате мира.

Присутствующие не только насладились уверенной победой, но и отметили другой громкий успех - сборная Уругвая в возрасте до 20 лет стала чемпионом мира, оыграв в финале итальянцев. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая Марсело Бьелса
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