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Южная Америка

Молодёжная сборная Уругвая стала чемпионом мира

14 Июня 2023 • 03:23 Комментировать

Громкий успех молодежной уругвайской сборной (возраст игроков - до двадцати лет). Она стала чемпионом мира, переиграв в финальном матче итальянцев со счетом 1:0. Финальный матч турнира состоялся в Аргентине, и тысячи уругвайцев имели возможность пересечь залив Ла-Плата на пароме и воочию наблюдать за событиями игры.

Уругвай, таким образом, впервые с 1950 года выиграл турнир такого калибра, ранее проиграв два финала чемпионатов мира U-20 - в 1997 году Аргентине, а в 2013 году Франции в серии пенальти.

Любопытно, что предыдущим чемпионом мира в этой категории была Украина, выигравшая его в 2019 году, в то время как чемпионат мира в 2021 отменили из-за COVID-19.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая молодёжная сборная Уругвая
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