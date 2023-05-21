В Сальвадоре из-за фальшивых билетов на матч возникла давка, унесшая двенадцать жизней

Трагедия в Сальвадоре - из-за активной деятельности нечистых на руку людей, наладивших массовый сбыт фальшивых билетов, на стадионе возникла давка, унесшая двенадцать жизней. Это случилось перед четвертьфинальным матчем Клаузуры между «Алианцей» и «CD FAS» в Сан-Сальвадоре.

Из-за массового наплыва «фальшивобилетчиков» полиция решила применить слезоточивый газ, но в итоге это спровоцировало давку, в которой погибли 12 человек, а пострадали примерно пять сотен. Матч пришлось прервать примерно на середине первого тайма.

Следственные органы страны уже начали расследование по этому делу.