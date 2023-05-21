Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Южная Америка

В Сальвадоре из-за фальшивых билетов на матч возникла давка, унесшая двенадцать жизней

21 Мая 2023 • 16:02 Комментировать

Трагедия в Сальвадоре - из-за активной деятельности нечистых на руку людей, наладивших массовый сбыт фальшивых билетов, на стадионе возникла давка, унесшая двенадцать жизней. Это случилось перед четвертьфинальным матчем Клаузуры между «Алианцей» и «CD FAS» в Сан-Сальвадоре.

Из-за массового наплыва «фальшивобилетчиков» полиция решила применить слезоточивый газ, но в итоге это спровоцировало давку, в которой погибли 12 человек, а пострадали примерно пять сотен. Матч пришлось прервать примерно на середине первого тайма.

Следственные органы страны уже начали расследование по этому делу. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Сальвадора Алианца
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Мая
16:02 · Южная Америка
В Сальвадоре из-за фальшивых билетов на матч возникла давка, унесшая двенадцать жизней
20 Мая
05:08 · Южная Америка
Бьелса замахивается на победу в чемпионате мира
12 Мая
21:31 · Южная Америка
Глава уругвайской Федерации: «Контракт с Бьелсой подписали удалённо»
06 Мая
04:13 · Южная Америка
Мексиканский клуб устроил чистку посреди сезона - вместе с тренером изгнаны ещё 8 футболистов
02 Мая
17:51 · Южная Америка
Чилаверт провалился на президентских выборах в Парагвае
05 Апреля
05:14 · Южная Америка
Мексиканского арбитра-«гопника» получил дисквалификацию на 12 матчей
04 Апреля
08:58 · Южная Америка
ФИФА отобрала у Перу право проведения юношеского чемпионата мира
03 Апреля
23:38 · Южная Америка
В Мексике арбитра собираются дисквалифицировать за удар коленом в пах футболисту 1 видео
01 Апреля
13:42 · Южная Америка
Годин приветствует возможное назначение Бьелсы наставником уругвайской сборной
31 Марта
04:02 · Южная Америка
В Чили за оскорбления игроков на 15 матчей дисквалифицировали... арбитра
30 Марта
06:22 · Южная Америка
В Коста-Рике тренера уволили после жалобы игрока
21 Марта
03:44 · Южная Америка
В чемпионате Чили вратарь забил ударом от своих ворот видео
16 Февраля
06:22 · Южная Америка
Мати Фернандес завершил карьеру
15 Февраля
05:10 · Южная Америка
В Колумбии отменили начинавшийся матч из-за напавшего на бывшего футболиста его любимого клуба болельщика видео
03 Февраля
22:28 · Южная Америка
Колорадо - первый колумбиец в истории сербского «Партизана»
Все новости
Рекомендуем