Бьелса замахивается на победу в чемпионате мира

Новый наставник уругвайской сборной Марсело Бьелса считает уместными большие амбиции - когда его спросили про то, чего он хотел бы достичь со сборной Уругвая, он ответил, что мечтать следует о самом амбициозном - победе в чемпионате мира.

- Победа в чемпионате мира? Я работаю с командой, которая способна сделать это. Поэтому можно мечтать, - цитирует слова Бьелсы итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сборная Уругвая дважды становилась чемпионом мира, но это было очень давно - сперва в 1930 году, а затем в 1950. Тем не менее, в 21-м веке команда регулярно занимала высокие места, вплоть до полуфинала.